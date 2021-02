Brandgevaarlijke pc-behuizingen NZXT uit de verkoop

2021-02-03T10:07:00

2021-02-03T11:41:46

Gamingmerk NZXT stopt tijdelijk de verkoop van twee behuizingen, omdat ze brandgevaarlijk bleken. Een eerdere oplossing bleek niet voldoende.

De behuizingen in kwestie dragen de naam NZXT H1 en NZXT BLD, die beide risico op kortsluiting met zich meedragen. Meerdere video's op YouTube tonen hoe ze vlam vatten en met name de website Gaming Nexus deed uitgebreid onderzoek naar de oorzaak ervan.

Dat bleek de zogeheten PCIe Gen3 Riser-kabel, een component waarmee videokaarten in verticale positie in de kast te plaatsen zijn. Behuizingen van gaming-pc's hebben vaak een doorzichtige zijkant en op deze manier is de videokaart in al zijn glorie mooi zichtbaar. In dit geval kon deze kabel kortsluiting veroorzaken door de metalen schroeven waarmee het onderdeel in de kast gemonteerd werd.

Schroeven vervangen

Eerder greep de fabrikant al in door die metalen schroeven in de verpakking te vervangen door kunststof schroeven. Maar daarmee was het brandgevaar niet volledig verholpen. Mocht een eigenaar, die niet op de hoogte is van het probleem, de schroeven ooit zelf vervangen door metalen exemplaren, dan zou het risico op kortsluiting blijven bestaan.

Aan NZXT nu de taak om het hele PCIe Gen3 Riser-onderdeel opnieuw te ontwerpen, inclusief bevestigingsmethode. Klanten die de H1 of BLD in het verleden hebben gekocht, kunnen bij het bedrijf aankloppen om enkel dit onderdeel ter vervanging aan te vragen.

In de tussentijd zijn de behuizingen zelf uit de webshop van NZXT verwijderd en het merk heeft zich verontschuldigd voor de trage afhandeling van het probleem, dat inmiddels al een tijdje bekend is. Onderstaande video dook eind november al op. De aangepaste kasten en kabels zijn naar verwachting vanaf maart leverbaar.