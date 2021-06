Brave lanceert privacyvriendelijke zoekmachine als alternatief op Google

2021-06-23T10:13:00

2021-06-23T10:12:10

Wie zoekt, wordt gevolgd. Althans wel bij Google. De makers achter de Brave-browser bieden nu een privacyvriendelijk alternatief onder de naam Brave Search. De zoekmachine houdt niet bij waar je naar speurt of op welke links je klikt.

Brave Search bevindt zich nog in beta. De zoekresultaten zijn daarom nog niet zo nauwkeurig als je bijvoorbeeld van Google of Microsofts Bing gewend bent. Of van DuckDuckGo, eveneens een zoekmachine die privacy voorop stelt maar wel het web doorzoekt met behulp van Bing.

Brave Search is gebouwd op een hele eigen zoekindex, Tailcat. De technologie en de ontwikkelaars die er aan werkten, werden eerder dit jaar door Brave overgenomen. Al gauw konden geïnteresseerden zich aanmelden om de nieuwe zoekmachine uit te proberen. Sinds vandaag is 'ie voor iedereen toegankelijk.

Naast het zoeken naar websites, kun je ook specifiek afbeeldingen of video's opsporen. Safe search is daarbij een optie om (seksueel) expliciete resultaten er tussenuit te filteren. Een donkere modus ontbreekt eveneens niet.

Reclame kijken, geld verdienen

Google volgt je natuurlijk niet zomaar over het web. Het is de strategie achter het verdienmodel van het bedrijf: advertenties verkopen die op jouw interesses zijn afgesteld. Brave Search krijgt mogelijk ook reclames, maar die zijn dan niet op jouw zoekhistorie gebaseerd. Verder wordt overwogen om in de toekomst een betaalde variant te lanceren, geheel advertentievrij.

Interessant is daarnaast een mogelijke koppeling met Brave Rewards. Dit zou betekenen dat je op den duur zelf geld kunt verdienen aan het bekijken van advertenties. Het systeem werkt met zogeheten 'Basic Attention Tokens', een vorm van cryptovaluta, en is al onderdeel van Brave's eigen browser. Brave Search wordt hierin weldra ook de standaard zoekmachine.