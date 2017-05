Brein op oorlogspad tegen verkopers illegale streamingkastjes

2017-05-12T11:00:00

2017-05-12T10:38:35

Verkopers van mediaboxen die illegaal streamen in de hand werken, stoppen massaal met het aanbieden van de kastjes. Meestal onder dwang van Stichting Brein, dat nu het Europees Hof achter zich heeft staan.

Eerder deze maand oordeelde het Europees Hof namelijk dat de verkoop van mediastreamers verboden mag worden. Het betreft dan wel de kant-en-klare exemplaren, die al uitgerust zijn met software en plug-ins waarmee gebruikers direct illegaal films en series kunnen streamen.

Stichting Brein maakt nu bekend dat 84 aanbieders zijn gestopt met de verkoop. 40 daarvan waren al gestopt in de aanloop naar de uitspraak van het Europees Hof. Na sommaties van Brein stopten er nog eens 37, en naar de overige partijen is inmiddels een dagvaarding uitgegaan.

Dwangsom

Blijven de verkopers hun mediaboxen aanbieden, dan kan men rekenen op een dwangsom van 10.000 euro per dag of per apparaat. Ook wil Stichting Brein dat de aanbieders hun klanten benaderen, om ze over te halen de streamingkastjes terug te sturen.