Brein pakt opnieuw Nederlandse torrent-uploaders aan

2017-09-18T14:59:00

2017-09-18T14:57:04

Stichting Brein is er opnieuw in geslaagd om Nederlandse torrent-uploaders een halt toe te roepen. Met leden van het zogenaamde Libra Release Team is een schikking getroffen van 8000 euro.

Libra Release Team verspreidde 'bijna 800' films en series via place2home.org en place2home.net, inclusief Nederlandse ondertiteling. De oprichter ervan riskeert een dwangsom van 2000 euro per dag, mocht hij opnieuw aan het uploaden slaan. Onduidelijk is hoe hij in de kraag is gevat.

Bedankje

Volgens Stichting Brein hebben filmstudio's 'aanzienlijke en onherstelbare schade' geleden aan de praktijken van Libra Release Team. De films zouden honderden keren per stuk gedowload zijn. Dat werd duidelijk door het aantal 'bedankjes' dat downloaders achterlieten op het forum, om op die manier toegang te krijgen tot de bestanden.