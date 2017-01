Brein steekt stokje voor illegale 'Facebook-bioscoop'

2017-01-30T11:32:00

2017-01-30T11:32:36

Stichting Brein heeft een stokje gestoken voor een Nederlandse Facebook-pagina waarop bioscoopfilms werden gestreamd. De beheerder stemde ermee in om 7500 euro aan Brein te betalen.

De pagina Live Bioscoop heeft meer dan 26.000 volgers, die kosteloos de nieuwste bioscoopfilms op Facebook konden bekijken. Soms konden ze ook stemmen op de films die ze graag wilden zien. De 23-jarige Rotterdammer achter het initiatief mocht de films echter helemaal niet uitzenden, hij had er de rechten niet voor. Daarom greep Stichting Brein in.

Volgens de auteursrechtenorganisatie zijn filmmaatschappijen door de pagina inkomsten misgelopen, met 'onherstelbare schade' tot gevolg. De beheerder van de pagina probeerde juist een zakcentje bij te verdienen, middels advertenties en de vraag naar donaties. Naar schatting kreeg Live Bioscoop er zo'n 1000 volgers per dag bij, de 'dienst' groeide dus snel.

Legaal alternatief

De pagina in kwestie is nog wel online, maar er worden geen films meer op uitgezonden. Bezoekers krijgen de boodschap te zien die door Stichting Brein is opgesteld. Daarin staat onder meer een link naar het thecontentmap.nl. Op deze site worden links aangeboden naar legale streaming- en downloaddiensten, zoals Spotify en Netflix.