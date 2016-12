Brein treft schikking met illegale e-boekenverkoper

2016-12-27T09:51:34

2016-12-27T09:53:36

Brein heeft opnieuw een schikking getroffen met een aanbieder van e-books. De man bood e-readers aan op Marktplaats met daarop duizenden gedownloade boeken. Hij betaalt 3.000 euro aan de auteursrechtenorganisatie.

Dat laat Stichting Brein weten op zijn website.

Schikking

Het gaat om een schikking van 3.000 euro, een bedrag 'waarbij Brein ook rekening heeft gehouden met de financiële situatie van de man'. Er is daarnaast een gerechtelijk bevel waarin staat dat de man ook in de toekomst geen e-boeken meer mag verkopen. Doet hij dat wel, dan moet hij nog eens 2.000 euro per dag betalen. Ook moet de man zijn voorraad met e-readers afstaan.

Geen boete

Omdat het gaat om een schikking, komt de zaak niet voor de rechter. Zo'n schikkingsvoorstel is hetzelfde als wat Brein ooit wilde doen met Popcorn Time. Dat werd door veel gebruikers van de streamingdienst verkeerd geïnterpreteerd als 'boetes'. Voor zover bekend is er echter nooit een Popcorn Time-gebruiker benaderd voor een schikkingsvoorstel.

'Niet meer anoniem verkopen'

Volgens Brein toont de afspraak met de verkoper aan 'dat zelfs handelaren die anoniem of via een alias op Marktplaats verkopen door Brein kunnen worden opgespoord'.