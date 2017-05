Britse kledingwinkel opent virtual reality-waterglijbaan

2017-05-29T11:40:00

2017-05-29T12:20:46

Een kledingwinkel in Londen is voorzien van een ingebouwde waterglijbaan, en alsof dat nog niet bijzonder genoeg is krijgen bezoekers ook nog een virtual reality-bril op hun neus.

Normaal gesproken zie je weinig van de buitenwereld zodra je via de blauwe koker naar beneden glijdt. Maar met een vr-bril op is het een heel ander verhaal. Dan is het ineens net alsof je door de straten van Londen roetsjt, dwars door het verkeer. Uiteraard ontbreken de bekende rode dubbeldekkers ook niet, zij het virtuele versies.

Achtbaan

Wie het zelf eens wil proberen moet er snel bij zijn, want de speciale vr-ervaring is nog maar open t/m 4 juni aanstaande. De glijbaan is te vinden in de zaak Topshop aan Oxford Street. Overigens is het niet de eerste keer dat virtual reality gebruikt wordt om attracties nog heftiger te maken. Denk aan de nieuwe achtbanen van Six Flags.

Geen tijd om naar Londen af te steken? Bekijk dan onderstaande video van Business Insider voor een impressie.