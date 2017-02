Britse verkopers Kodi-mediaspelers gearresteerd

In het Verenigd Koninkrijk zijn vijf verkopers van mediaspelers aangehouden. Dergelijke kastjes zouden illegaal streamen in de hand helpen.

De mediaspelers werden verkocht met de Kodi-software. Kodi is uit te breiden met legale add-ons zoals Netflix en Spotify, maar ook dubieuzere plug-ins als Popcorn Time. Soms moeten gebruikers die zelf installeren, maar mediaboxen worden op dit gebied ook wel kant-en-klaar verkocht. 

Legaal in Nederland

De Federation Against Copyright Theft zit verkopers van deze mediastreamers op de hielen, net zoals Stichting Brein Nederlandse verkopers in het vizier heeft. Hier staan arrestaties echter niet op het programma. Sinds 2015 is namelijk duidelijk dat de verkoop ervan in ons land gewoon legaal is.