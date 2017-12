Browser-extensie laat het internet verdwijnen

2017-12-18T09:52:00

2017-12-18T09:57:10

Websites trekken graag je aandacht. Schreeuwerige koppen, opdringerige advertenties en zo'n beetje ieder bericht op sociale media. Wordt het je allemaal een beetje teveel, installeer dan de Nothing on the Internet-extensie.

Nothing on the Internet voor Chrome en Safari laat met een druk op de knop het internet grotendeels verdwijnen. Het enige wat overblijft, is structuur zonder inhoud. De makers noemen het internet 'zonder content schoon, puur en sereen'.

Want, zo zeggen de ontwerpers: "Met een enkele klik verdwijnt alles van internet dat onze grootste angsten en oppervlakkige verlangens voedt. En daarmee ook alle ruis en rommel die zoveel tijd in onze 'drukke' levens inneemt".

Knipoog

Een tikkeltje pretentieus met een dikke knipoog, dus. Maar er zit ook wel wat in, nietwaar? Wanneer je het internet weer terug wilt, klik je gewoon opnieuw op de knop. Download de extensie hier voor Chrome en hier voor Safari.