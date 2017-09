Budget-telefoon Nokia 2 duikt op

2017-09-15T09:58:00

2017-09-15T09:48:44

Nokia lijkt in een jaar tijd meteen telefoons van 1 t/m 10 uit te willen brengen. Want naast de Nokia 3, 5, 6 en 8 is nu de Nokia 2 opgedoken als goedkoopste model binnen de serie.

Nokia heeft de smartphone officieel nog niet aangekondigd, maar afbeeldingen ervan zijn al gelekt en ook over de specificaties is al een en ander duidelijk. Verwacht er niet teveel van: zo wordt er gesproken over slechts 1 GB werkgeheugen en 8 GB opslagruimte.

Grote accu

Wat het toestel mogelijk toch interessant maakt, is de relatief forse accucapaciteit van 4000 mAh. Daarmee heeft de Nokia 2 in theorie zelfs een langere batterijduur dan de Nokia 8, het huidige toptoestel.

De verwachting is dus dat je het op deze telefoon wel een dag of twee, drie volhoudt. Nu is het alleen nog even wachten op een onthulling, want dan weten we ook de prijs.