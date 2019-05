Budgetsmartphone Motorola One Vision aangekondigd

2019-05-15T16:40:50

2019-05-15T16:28:23

Smartphonemaker Motorola heeft een nieuwe budgetsmartphone aangekondigd: de Motorola One Vision. De smartphone volgt de Motorola One op, die vorig jaar verscheen.

De Motorola One van vorig jaar viel op, omdat Motorola voor het eerst een smartphone in de markt zette die op Android One draait. Android One is een Androidversie die kan rekenen op betere ondersteuning en geen bloatware of andere overbodige systeem-toepassingen. Hierdoor heb je altijd een up-to-date toestel dat op volle kracht kan draaien.



De Motorola One had een paar tekortkomingen die met deze nieuwe Motorola One Vision aangepakt zijn: de camera heeft een flinke verbetering gekregen voor zowel de sensor (48 megapixel, plus stabilisatie en tweede dieptesensor) als de software, met automatische object- en sceneherkenning.



Het scherm is wat de Motorola Vision erg opvallend maakt. Het Full-HD scherm heeft een vreemde beeldverhouding wat het toestel heel langwerpig en slank maakt. Rechtsbovenin is zit de frontcamera in een gat in het scherm, een zogeheten ‘punchhole camera’. De vingerafdrukscanner zit overigens niet achter het scherm, maar aan de achterzijde van het toestel.



Onder de motorkap beschikt de Motorola One Vision over een Samsung Exynos-processor van 2,2 Ghz, met 4GB werkgeheugen. Qua opslag krijg je 128GB tot je beschikking, die je desgewenst uitbreidt met een geheugenkaart. Verder is er een 3500 mAh-accu met snellader en vind je in de doos een headset, die je aansluit op de 3,5mm jack van de smartphone.

Motorola One Vision prijs

Zoals we van Motorola gewend zijn, is de smartphone scherp geprijsd. De Motorola One Vision heeft een prijskaartje van 299 euro en is vanaf juni beschikbaar in de kleuren brons en saffierblauw.