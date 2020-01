Bureaubladachtergrond-bug door laatste Windows 7-update

Er is in Windows 7 een foutje geslopen, waardoor gebruikers geen gespreide afbeeldingen meer kunnen instellen als bureaubladachtergrond. Microsoft is niet van plan dit op te lossen, omdat de ondersteuning voor Windows 7 is gestopt.

De 'bug' duikt op na installatie van de laatste Windows 7-update, te herkennen aan de noemer KB4534310. Wie een afbeelding als wallpaper over het hele beeld wil uitrekken, ziet enkel een zwarte achtergrond. Andere weergave-opties werken wel nog naar behoren, zoals 'vullen' en 'centreren'.

Microsoft is op de hoogte van de fout, maar gaat het alleen verhelpen voor gebruikers die betalen voor updates ná het officiële einde van de Windows 7-levenscyclus op 14 januari jongstleden. Doorgaans zijn dit bedrijven en andere instellingen die de overstap naar Windows 10 nog niet helemaal rond hebben. Reguliere Windows 7-gebruikers zitten dus aan de bug vast.

Windows 7 blijven gebruiken?

Windows 7 blijven gebruiken is niet zonder risico, maar het kan wel nog steeds. In het artikel 'Overstappen of niet: Vier opties voor Windows 7-liefhebbers' gingen we daar eerder al op in. Deze recente bug is nog relatief onschuldig. Gevaarlijk wordt het zodra cybercriminelen lekken in het besturingssysteem ontdekken, waar geen veiligheidsupdates meer voor worden uitgebracht.