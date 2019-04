Camera Samsung Galaxy A80 schuift uit en draait rond

2019-04-10T14:14:00

2019-04-10T14:09:16

Bij de meeste smartphones hebben de camera's aan de achterzijde een hogere resolutie dan die aan de voorkant. De nieuw onthulde Samsung Galaxy A80 heeft echter een uniek kantelmechanisme, waardoor je dezelfde drie camera's zowel voor standaard foto's als voor selfies gebruikt.

Dat werkt als volgt. Bij normaal gebruik zitten de drie sensoren gewoon aan de acherkant van het toestel. De 48 megapixel-sensor wordt hierbij aangevuld met een 3D-dieptecamera en een ultragroothoeklens. Open je echter in de camera-app de selfiestand, dan schuift het cameragedeelte omhoog en kantelen de sensoren naar voren.

Op deze manier kun je dezelfde camera's ook gebruiken voor selfies. Een ander voordeel is dat er aan de voorkant geen uitsparing meer is voor de selfiecamera, dus meer ruimte voor beeld. Het unieke ontwerp roept wel meteen wat vragen op. Is het bijvoorbeeld wel goed bestendig tegen water en stof? En slijt zo'n draaiend onderdeel niet snel?

Daar komen we in een later stadium achter, wanneer we het toestel uitgebreid hebben kunnen testen.

Verdere specificaties

De Samsung Galaxy A80 is goedkoper dan de Galaxy S-serie, maar de duurste in de A-lijn. Daar staat onder meer 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslagruimte tegenover, samen met een groot (6,7 inch), gebogen scherm. De accucapaciteit is een vrij gemiddelde 3.700 mAh, wel met ondersteuning voor snelladen. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm verwerkt.

Deze telefoon is vanaf midden mei te koop en heeft een adviesprijs van 649 euro.

Veel A's

Samsung kondigt daarnaast ook nog de goedkopere Galaxy A20e en A40 aan. Daarmee komt het totaal aan smartphones in de A-serie uit op maar liefst zes stuks. Het idee daarachter is dat er in iedere prijsklasse wel iets te vinden is. Maar het is verder ook wat verwarrend om een en ander van elkaar te onderscheiden.

Zo zijn er verschillen op het gebied van schermgrootte, werkgeheugen, opslagruimte, camera-specificaties en accuduur. Mocht je door de bomen het bos niet meer zien, dan vind je in onderstaand overzicht hoe de modellen zich tegenover elkaar verhouden.