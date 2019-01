Cassettebandjes vinden weer gretig aftrek

2019-01-07T09:48:00

2019-01-07T10:47:36

Cassettebandjes zijn opnieuw aan een opmars bezig. Nadat in 2017 al opviel dat de verkoop van het verouderde medium juist steeg in plaats van daalde, is er vorig jaar opnieuw een stijgende lijn gemeten.

Dat melden onderzoekers van BuzzAngle Music. In 2018 werden er in de Verenigde Staten zo'n 118.000 cassettebandjes verkocht. Dat valt in het niet bij de honderden miljarden muziekstreams, maar is wel krap 20 procent meer dan in 2017. Toen gingen er nog 99.0000 cassettebandjes over de toonbank.

Dat de oude, vertrouwde bandjes een comeback maken is onder andere te danken aan populaire artiesten, die hun nieuwe muziek daar op uitbrengen. Niet zo makkelijk als even een stream starten, maar voor fans wel een leuk, fysiek hebbeding. Andere bedrijven springen daar weer op in door nieuwerwetse cassettespelers aan te bieden.

Streams

Ook de verkoop van LP's steeg in 2018, met zo'n 12 procent. Er werden 9,7 miljoen platen verkocht. Het aantal streams nam sterk toe, alleen al in Amerika werden er 5,8 miljard nummers gestreamd via diensten als Spotify. De verkoop van losse albums, zowel digitaal als fysiek, nam af. Dat gold bijvoorbeeld ook voor cd's.