CBS: 65-plussers telkens vaker op sociale media

2018-11-02T10:30:00

2018-11-02T10:20:02

65- tot 75-jarigen zijn telkens vaker op sociale media te vinden, bljkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er is een groei gemeten van 24 procent in 2012 naar 68 procent in 2018.

Over het algemeen geldt: 62 procent van de Nederlanders heeft een account op sites als Facebook en Twitter. In 2012 was dit 48 procent. De meeste mensen hebben tegenwoordig toegang tot internet, 96 procent van de bevolking.

Tussen 2012 en 2018 valt ook op dat online tv-kijken en bellen telkens populairder is geworden. Iets meer dan de helft van de Nederlanders doet daaraan. Een derde van de 65 tot 75-jarigen belt wel eens online, 41 procent kijkt online televisie.

E-mail

We gebruiken internet over het algemeen nog steeds het vaakst om te e-mailen. Dit is door de jaren heen redelijk stabiel gebleven, van 84 naar 88 procent. On demand video's kijken en online muziek streamen blijft vooral iets voor jongeren.