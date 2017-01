CBS: 65- tot 75-jarigen winkelen vaker online

2017-01-18T10:05:00

2017-01-18T10:06:39

Uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau Statistiek blijkt dat 65- tot 75-jarigen vaker online winkelen. Krap 50 procent van de mensen in deze leeftijdscategorie vond vorig jaar zijn weg naar een webshop.

De uitslagen van het CBS komen overeen met een eerder onderzoek van marktanalist Gfk. In 2015 kocht 45 procent van de ouderen wel eens iets online, er is dus een lichte stijging op te merken. Volgens het Gfk is dit mede te danken aan het feit dat het vertrouwen in webshops groeit. 

Jongeren kopen vaakst online

Jongeren winkelen online het meest. In de categorie 18 tot 25 jaar heeft 90 procent van de Nederlanders op internet een bestelling geplaatst, en bij 25- tot 35-jarigen loopt dat aantal al op naar 92,4 procent. 55- tot 65-jarigen hebben in 72 procent van de gevallen een online aankoop gedaan.

Voeding en kleding

Het CBS merkt daarnaast op dat er vooral veel webshops bijkomen die zich specialiseren in etenswaren. Kledingwinkels zijn er echter nog altijd het meest, en ook daar zijn er vorig jaar meer bij opgericht. Vorig jaar bleek ook dat het online boeken van een vakantie erg in trek is, met name onder 55-plussers.