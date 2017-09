CBS: Nederlanders melden minder cybercrime

2017-09-25T09:34:00

2017-09-25T09:24:24

Er zijn in 2016 minder aangiftes gedaan van cybercrime dan enkele jaren geleden. Driekwart van alle gevallen van computercriminaliteit wordt niet bij de politie of andere instanties gemeld.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Niet alleen aangiftes bij de politie zijn daarin meegenomen, maar ook meldingen bij o.a. de Consumentenbond en tv-programma's als Radar en Kassa. Juist in die laatste gevallen zijn aangiften het afgelopen jaar afgenomen. Het aantal aangiften bij de politie is namelijk gelijk gebleven.

Afgelopen jaar zijn er 2,5 miljoen cybercrime-aanvallen voorgevallen, blijkt uit een rondvraag onder Nederlanders. 27 procent geeft daarbij aan dat te hebben gemeld, waarvan 8 procent bij de politie. In 2012 betrof het totale aantal meldingen nog 31 procent. Onder internetcriminaliteit valt in dit geval identiteitsfraude, koop/verkoopfraude, hacken en cyberpesten.

Verschil jong en oud

Over het algemeen zijn jongeren vaker slachtoffer van cybercrime dan ouderen. Dit omdat zij simpelweg veel vaker op internet te vinden zijn. Maar ook omdat cyberpesten door het CBS in dit onderzoek is meegenomen, waar jongeren in de leeftijd van 15-25 veel meer mee te maken krijgen dan bijvoorbeeld 65-plussers.

Ook zijn hoger opgeleiden vaker slachtoffer dan lager opgeleiden, wederom omdat die vaker online zijn en er dus sneller mee in aanraking kunnen komen.