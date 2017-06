CBS: Ouderen voorzichtiger met openbare wifi

Ouderen zijn zich bewuster van de gevaren van openbare wifi-netwerken dan jongeren, en maken er dan ook minder vaak verbinding mee. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS.

Een kwart van de jongeren maakt geen verbinding met openbare hotspots vanwege de veiligheidsrisico's, terwijl dat aantal onder 65-plussers oploopt tot de helft van alle ondervraagden. "Oudere en hoogopgeleide gebruikers gaan vaker dan gemiddeld bewust om met internet op onbeveiligde netwerken," concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Risico's

Voor kwaadwillenden is het vrij eenvoudig om zo'n netwerk op te zetten in een drukke winkelstraat, om vervolgens de gegevens te stelen van al wie daar argeloos verbinding mee maken. Toch speelt niet alleen veiligheid een rol. In de meeste gevallen wordt geen verbinding gemaakt met onbeveiligde wifi-netwerken omdat daar simpelweg geen behoefte aan is.