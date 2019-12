CBS: Vaker problemen rondom online shopping

2019-12-02T09:44:00

2019-12-02T09:35:55

De helft van de Nederlanders ondervindt wel eens problemen bij het online winkelen, een stijging van tien procent ten opzichte van vier jaar geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS vroeg Nederlands van 12 jaar en ouder naar hun ervaring met webwinkelen. De meeste klachten hadden betrekking tot pakketjes die later dan verwacht aankwamen. 34 procent van de ondervraagden kampte met te late leveringen. In 2015 betrof dit nog 23 procent.

Technische problemen tijdens het bestel- en betaalproces kwamen daarna het meest voor, terwijl het ontvangen van verkeerde of beschadige producten ook hoog scoort. De klachten nemen dan wel toe, we kopen met z'n allen ook telkens meer online. 79 procent van de Nederlanders plaatste in 2019 een online bestelling. In 2015 lag dat aantal nog op 70 procent.

Kosten

Gemiddeld wordt er het vaakst tussen de 100 en 500 euro aan online spullen besteed, met als kanttekening dat de meeste mensen eigenlijk niet precies weten hoeveel ze op jaarbasis bij webwinkels uitgeven. Kleding en sportartikelen worden het meest gekocht, daarnaast worden veel reizen geboekt en zijn kaartjes voor evenementen online goed in trek.