CCleaner opnieuw doelwit van cybercriminelen

2019-10-21T11:41:00

2019-10-21T11:29:59

Opnieuw hebben cybercriminelen geprobeerd om het programma CCleaner te besmetten met malware. Dit keer was Avast als aanbieder van de populaire schoonmaak-tool er echter op tijd bij.

Dat maakt de antivirusfirma vandaag bekend in een blogpost. Een niet nader genoemde partij slaagde er in om met gestolen inloggegevens van een Avast-werknemer de interne systemen van het bedrijf binnen te dringen. Dit gebeurde reeds in mei. Daarop besloot Avast de verdachte log-ins in de gaten te houden. Het vermoeden is dat de daders bij CCleaner probeerden te komen.

Lees ook: De zin en onzin van de privacy-vriendelijke CCleaner Browser

In 2017 gebeurde namelijk iets soortgelijks en toen was het wel degelijk goed mis. Het lukte hackers destijds om de installatiebestanden op de officiële website van CCleaner te vervangen door versies die met malware besmet waren. Zodoende haalden nieuwe CCleaner-gebruikers via een normaliter zo vertrouwde bron alsnog een virus binnen.

Geen zorgen

Avast benadrukt dat het dit keer niet zo ver is gekomen. Wie de afgelopen maanden CCleaner heeft gedownload via ccleaner.com, hoeft zich dus geen zorgen te maken. Uiteindelijk kon men niet achterhalen wie er achter de aanval zat. Maar het lek is gedicht en dat betekent dat de kwaadwillenden geen schade meer kunnen aanrichten.