Cellularline Sparkle is bluetooth-speaker voor de zomer

2017-07-11T10:00:00

2017-07-11T09:19:39

Het Italiaanse Cellularline komt mooi op tijd voor de zomer met een eigen bluetooth-speaker, de Sparkle. Daarmee speel je muziek af van smartphone of tablet.

Volgens het bedrijf moet met name de bas indrukwekkend zijn. Voor de prijs (39,95 euro) is dat wel nog even afwachten, we hebben het nog niet kunnen testen.

Kleurtjes

Leuk om te vermelden is dat iedere speaker met een extra behuizing wordt geleverd. Staat de beige kleur van de ene je niet aan, schuif de Sparkle dan simpelweg in de blauwe. Ook een combinatie van rood en zwart is mogelijk.