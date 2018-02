Celstraf voor voortvluchtige internetpiraat

2018-02-21T09:41:00

2018-02-21T09:41:05

De Franse rechtbank heeft de beheerder van een illegale streaming-website tot een celstraf van twee jaar veroordeeld. Voordat hij zijn straf uit kan zitten, moeten de autoriteiten hem wel nog even vinden. Momenteel is hij voortvluchtig.

Dat schrijft Torrentfreak vandaag. De 41-jarige man in kwestie werd in 2011 al opgepakt voor het runnen van de site Streamiz, waar gratis films en series op werden aangeboden. Destijds was het de populairste streamingsite van het land, met gemiddeld 250.000 bezoekers per dag. Er werden maar liefst 40.000 verschillende films illegaal op aangeboden.

Sokken

De Fransman zou daar een aardig zakcentje aan hebben verdiend. Advertentie-inkomsten zouden uitkomen op 150.000 euro in twee jaar tijd. Saillant detail is dat hij bij zijn arrestatie 30.000 euro aan cash geld bij zich had, verstopt in zijn sokken. Toen de man later voor de rechter moest verschijnen, kwam hij beide keren niet opdagen. Ook bij dit vonnis niet.

Zwaarder straffen

Naast de gevangenisstraf is de voormalig beheerder ook een schadevergoeding van 83 miljoen euro aan filmstudio's als Disney en 20th Century Fox verschuldigd. In Zweden wordt overigens momenteel ook nieuwe wetgeving rond internetpiraterij onderzocht, waardoor zwaardere straffen opgelegd kunnen worden. Waaronder ook celstraf.