CES 2017: Corsair Scimitar PRO-muis heeft 17 knoppen

2017-01-06T11:18:00

2017-01-06T11:20:15

Gamers kunnen nooit genoeg knoppen onder hun duim hebben, om snel van wapens te wisselen of vaardigheden te kiezen. Althans, dat vindt Corsair. Het bedrijf toont op CES de Scimitar PRO.

De Scimitar PRO-gamingmuis heeft maar liefst 17 programmeerbare knoppen, waarvan de meeste als een soort numpad onder de duim rusten. De functies van de knoppen kunnen per game verschillen, en die instellingen zijn op het ingebouwde geheugen van de muis zelf op te slaan. 

Snelheid

Corsair lanceerde vorig jaar al een eerdere versie van de Scimitar, die erg op het nieuwe exemplaar lijkt. Maar de Pro-versie die op de CES-beurs is gepresenteerd, is nog nauwkeuriger. De maximale DPI (dots per inch) is namelijk opgeschroefd van 12.000 naar 16.000. Hoe hoger deze waarde, hoe sneller de cursor kan bewegen zodra de muis wordt verschoven.

Corsair heeft nog geen Europese prijzen voor de Pro-muis bekendgemaakt, maar zijn voorganger kost rond de 90 euro.