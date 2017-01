CES 2017: Hisense A2 is smartphone met twee schermen

2017-01-10T09:26:00

2017-01-10T09:49:45

Het Chinese bedrijf Hisense kondigde op CES een smartphone aan met niet één, maar twee schermen. De achterkant van het toestel is een zogenaamd e-ink-scherm, een energiezuinig zwart-wit-display dat ook op sommige horloges te vinden is. Wij speelden alvast even met de Hisense A2.

Eén smartphone, twee schermen

De Hisense A2 is op het eerste gezicht een smartphone zoals er duizenden van zijn. Hij heeft een metalen behuizing, een vingerafdrukscanner en een 5,5 inch full-hd-beeldscherm (1290 bij 1080 pixels). Dat scherm ziet er goed uit, waarbij vooral de kleurweergave en zwartwaarden in positieve zin opvallen omdat er een oled-display gebruikt wordt. Draai je de telefoon om dan zie je geen lege achterkant van plastic, metaal of glas. Nee, de Hisense A2 is voorzien van een secundair scherm van het e-ink type.

Het 5,2 inch grote display heeft een resolutie van 960 bij 540 pixels en is bruikbaar als het primaire scherm uitstaat. In principe kun je alles wat je op het normale display doet ook op het e-ink-exemplaar doen, al is de uitwerking niet altijd goed. Foto’s, films en spelletjes komen bijvoorbeeld slecht uit de verf omdat het scherm een lage resolutie en lage ververssnelheid heeft. Je kan het e-ink-display beter gebruiken voor statische zaken als het lezen van een e-book of het tonen van een boodschappenlijstje of de tijd. Dat werkt stukken beter, maar is niet nieuw. YotaPhone introduceerde het e-ink-scherm al in 2014 op zijn smartphones. Hisense lijkt slechts één nieuwe functie toe te voegen: het display blijft een statische afbeelding tonen als de accu van de telefoon leeg is. Handig!

Hardware

De specificaties van de Hisense A2 zijn niet zo bijzonder, maar voldoende voor een middenklasse smartphone. Het apparaat beschikt over een Qualcomm octacore-processor, 3GB werkgeheugen, een 3000 mAh accu en 32GB opslaggeheugen met ruimte voor een micro-sd-kaartje. De telefoon draaide tijdens onze test soepel zonder op te vallen, en maakt prima foto’s met de 16 megapixelcamera. De 5 megapixel-frontcamera laat een minder goede indruk achter.

Verouderde software

Ook de software laat een (belangrijke) steek vallen. Hisense brengt de A2 begin 2017 uit met Android 6.0 Marshmallow, dat medio 2015 uitkwam. Versie 7.0 is al bijna een half jaar uit, maar dus nog niet te vinden op de Hisense-smartphone. Dat is teleurstellend, des te meer omdat een woordvoerder van het bedrijf geen idee zegt te hebben wanneer een Android 7.0-update volgt.

Voorlopige conclusie

De Hisense A2 is met zijn e-ink-scherm een opvallende smartphone, en we zien diverse handige mogelijkheden. Een killerfeature lijkt het tweede display ons echter niet, en verder onderscheidt de telefoon zich nauwelijks van de concurrentie. Hisense heeft nog geen verkoopprijs van de A2 gegeven, maar brengt hem waarschijnlijk niet in Nederland uit.