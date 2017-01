CES 2017: Honor 6X onthuld en snel te koop

Honor biedt het toestel vanaf 4 januari aan in zijn eigen online winkel, de vMall. De verwachting is dat de budget-telefoon later ook elders te vinden is, bijvoorbeeld in combinatie met abonnementen.

De Honor 6X kost 249 euro en daardoor krijg je een 5,5 inch-toestel terug met een full-hd schermresolutie, net zoals de Honor 5X. Ook de hoeveelheid werkgeheugen is gelijk gebleven (3GB), maar er is meer interne opslagruimte aanwezig: 32 GB, een verdubbeling ten opzichte van de voorganger. De opslag is uit te breiden via micro-sd.

Sneller

De telefoon is ook sneller dankzij een nieuwere processor, en de accuduur is verbeterd. De batterij heeft een capaciteit van 3340 mAh, waar je volgens de fabrikant wel twee dagen op doorkomt. Er is ondersteuning voor snelladen, maar een usb-c-poort ontbreekt. Opladen gaat aan de hand van een micro-usb-aansluiting.

Dubbele camera

Op cameragebied moet de Honor 6X ook een stap voorwaarts maken. Waar de Honor 5X was uitgerust met een 13 megapixel-exemplaar, is nu gekozen voor een dubbele camera van 12 mp en van 2 mp. Samen maken ze scherpere foto's dan één enkele camera zou kunnen. De Phase Detection Auto Focus-techniek zorgt ervoor dat de focus binnen 0,3 seconde word gelegd.

Android 6.0

De telefoon draait nog niet direct op de nieuwste Android-versie, maar juist nog op Android 6.0. Daaroverheen draait de EMUI 4.1-skin van Honor, die functies toevoegt als applicaties in splitscreen naast elkaar draaien (iets wat Android 7.0 overigens zelf kan), en een blauw filter dat automatisch de helderheid van het scherm kan aanpassen.

Upgrade

Het toestel krijgt in het eerste kwartaal van 2017 nog een upgrade naar de nieuwste Android-versie, zo is althans de bedoeling. De Honor 6X is al sinds vorig jaar in in Aziatische landen verkrijgbaar, maar nu ook in Nederland. Naast de variant van 249 euro is er ook nog een duurdere optie. Voor 299 euro krijg je een Honor 6X met 4 GB RAM en 64 GB opslagruimte.

Opvallend genoeg verkoopt Honor daarnaast voortaan ook een eigen selfiestick, zoals hieronder te zien.