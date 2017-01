CES 2017: Onderwaterdrone PowerVision helpt vissen vangen

2017-01-04T10:38:00

2017-01-04T10:45:28

PowerVision kondigt tijdens CES 2017 de PowerVision aan, een onderwaterdrone voor sportvissers. Die trekt vissen aan en helpt ze daardoor te vangen.

De besturing van de drone vindt plaats via een app, waarop je ook live de beelden ziet die gefilmd worden door de ingebouwde 4K-camera. Streamen kan op een resoultie van 1080p, daarnaast is onderwaterfotografie een optie. Er is 32 GB interne opslag aanwezig.

Sonar

De PowerRay kan tot 30 meter diep duiken en kan 4 uur onder water blijven. Dankzij sonar-technologie zie je op de bijbehorende app of er überhaupt vissen in de buurt zijn, of dat je beter kunt verkassen naar een andere plek.

Lokaas

De drone trekt nieuwsgierige vissen aan door middel van een blauw led-licht aan de voorzijde. Eventueel kan daar direct een vislijn met haak en aas aan worden bevestigd. PwerVision verkoopt de PowerRay vanaf volgende maand. Een prijs is nog niet bekend.