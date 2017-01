CES 2017: Samsung levert Chromebooks met stylus

Samsung onthult tijdens de CES-beurs de eerste Chromebooks die standaard met een stylus geleverd worden, de Digitizer Pen. Dat is met name handig omdat er ondersteuning is voor Android-apps, aldus de fabrikant.

Met de pen kunnen onder andere notities gemaakt worden, bijvoorbeeld in het reeds ge√Įnstalleerde Google Keep. De stylus is drukgevoelig: hoe harder er kracht gezet wordt, hoe dikker de lijnen.

Plus en Pro

De nieuwe Chromebook-lijn bestaat uit twee varianten, de Plus en de Pro. Het enige verschil is echter de processor, waardoor de Pro iets vlotter in gebruik is. Deze versie komt ook later op de markt, de Plus is vanaf volgende maand te koop voor 449 dollar.

Beide hebben een 12,3 inch scherm met een resolutie van 2400 x 1600 pixels, 4 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte. De accuduur wordt geschat op 8 uur.