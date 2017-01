CES 2017: Slimme tandenborstel Kolibree Ara werkt ook offline

Het Franse Kolibree demonstreert op CES een vernieuwde versie van zijn slimme tandenborstel, de Ara. Dit keer werken veel functies ook offline, zodat niet altijd een smartphone vereist is.

Volgens Kolibree was er veel vraag naar een tandenborstel die offline te gebruiken is (echt waar), met name onder volwassenen die vaak weinig tijd hebben. Als ze even snel hun tanden willen poetsen, vergeten ze vaak de app erbij te pakken. Dit terwijl kinderen juist beter gaan poetsen, zodra ze dat doen in combinatie met de spelletjes die de app rijk is.

Kunstmatige intelligentie

De data die de Kolibree Ara tijdens het poetsen kan verzamelen (o.a. tijd, duur, datum en welke tanden je poetst) wordt dit keer dan ook lokaal op de tandenborstel opgeslagen. Volgens Kolibree is het daarnaast 'de eerste tandenborstel met kunstmatige intelligentie', die leert hoe je poetst en met verbetervoorstellen komt. Wekelijks krijg je daarover een mailtje.

Koppel je de tandenborstel wel aan de app, dan zie je onder meer precies waar je hebt gepoetst en welke tanden je juist hebt overgeslagen. De verbinding komt overigens tot stand via bluetooth. Kolibree verkoopt de Ara voor 129 euro, en momenteel tijdelijk voor 79 euro. Leveringen vinden in maart 2017 plaats.