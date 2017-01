CES 2017: Spelletjes spelen met salontafel

2017-01-06T10:00:00

2017-01-06T09:54:02

Op CES is naast smartphones, laptops en computers ook altijd ruimte voor vreemdere gadgets. Neem nu deze salontafel in de vorm van een controller, waar spelletjes mee te spelen zijn.

Dat is in een notendop de Mega Table van Retro-Bit, een bedrijf dat zich specialiseert in het speelhour houden van oude games. Zo toont de firma tijdens CES ook een eigen variant op Nintendo's Game Boy, die spelletjes van allerlei latere systemen kan afspelen.

Hout en usb

Maar goed, de salontafel. Die heeft dezelfde knoppen als een Nintendo-controller, die ook echt werken zodra de houten tafel via usb op een spelcomputer of pc wordt aangesloten. Retro-Bit verwacht het meubelstuk voor 499 dollar te gaan verkopen.