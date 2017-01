CES 2017: Swarovski komt met eigen smartwatch

2017-01-04T16:02:00

2017-01-04T15:55:34

Juwelenmerk Swavorski komt binnenkort met een eigen smartwatch, zo maakt het Oostenrijkse bedrijf bekend tijdens de CES-beurs te Las Vegas.

Het slimme horloge draait op Android Wear en op een processor van Qualcomm, maar veel meer is er nog niet over bekend. De wearable wordt pas in maart volledig uit de doeken gedaan, tijdens een speciaal event voor luxe horloges en sieraden.

Het nieuws dat Swarovski met een eigen horloge komt, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Eerder bracht het merk al een horlogebandje uit voor de Samsung Gear S, afgewerkt met tal van gouden diamantjes. 

Voor dames

Ook leverde Swarovski de kristallen rond de wijzerplaat van de 'smartwatch voor dames', de Watch Jewel en de Watch Elegant van Huawei. Ook het nieuwe horloge richt zich op 'haar', aldus de korte teaser die het bedrijf alvast gaf.