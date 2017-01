CES 2017: Televisie van Xiaomi is dunner dan iPhone

2017-01-05T21:24:00

2017-01-05T21:19:38

Xiaomi is vooral bekend van smartphones maar heeft ook drones, camera's, stofzuigers, rijstkokers en andere apparaten in het assortiment. Zo ook televisies, en de Mi TV 4 is daarbij het nieuwste product.

De Mi TV 4 is een extreem dunne televisie. De schermranden zijn nauwelijks te zien, en de tv is slechts 4,9 millimeter dik. 30 procent dunner dan een iPhone 7, aldus de fabrikant. De tv is o.a. zo dun gehouden doordat er geen aansluitingen op zitten.

Aansluitingen

Die ports zitten namelijk op de Mi TV Bar. Deze wordt voor de televisie geplaatst en dient ook als soundbar. De Mi TV Bar wordt aangesloten met één kabel, de 'Mi Port'. Die loodst het signaal door van de HDMI-aansluitingen en de USB-poorten op de TV Bar.

Vervangen

Xiaomi prijst de tv aan als een modulaire televisie, omdat het moederbord gemakkelijk te vervangen is. Op die manier kan de tv in de toekomst van snellere hardware worden voorzien, zonder dat de hele tv ingewisseld moet worden voor een nieuw model.

China

De Chinese fabrikant heeft nog geen plannen gedeeld om de televisie buiten zijn thuisland uit te brengen. De vorige televisies van Xioami zijn ook niet in Nederland te koop.