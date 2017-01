CES 2017: Usb-stick Kingston biedt 2 TB opslag

2017-01-04T15:13:00

2017-01-04T15:11:06

Op externe harde schijven past telkens meer data in telkens kleinere behuizingen. Usb-sticks kunnen dan ook niet achterblijven, zo dacht Kingston.

Het bedrijf kondigt tijdens de CES-beurs de DataTraveler Ultimate usb-stick aan, de eerste usb-stick waar 2 TB aan data oppast. Dat komt overeen met 70 uur aan 4K-video's en miljoenen foto's. In 2013 lanceerde reeds een versie waar je al 1 TB op kwijt kon.

Geen usb-c

Wat betreft afmetingen is de stick 72 mm x 27 mm x 21 mm groot. Er is opvallend genoeg niet gekozen voor een usb-c-connector, maar voor een 'ouderwetse' usb 3.1-aansluiting. Dat is iets om rekening mee te houden, bijvoorbeeld als je een nieuwe MacBook hebt.

Kingston verkoopt de DataTraveler Ultimate vanaf februari. Een prijs is nog niet genoemd.