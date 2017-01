CES 2017: ZTE kondigt budget-smartphone Blade V8 Pro aan

2017-01-05T01:32:00

2017-01-05T01:27:53

Een betaalbare premium smartphone, daarvoor zet ZTE zich in. Eerder was daar de Axon 7 al het bewijs van, en tijdens CES kondigt de firma een nieuw toestel aan: de Blade V8 Pro.

De populaire Axon 7 heeft high-end specificaties met een prijs rond de 400 √° 500 euro - een vergelijking met de OnePlus-serie is dus op zijn plaats. De Blade V8 Pro is juist een goedkopere telefoon, en qua hardware is het toestel dan ook trager.

Zo is er gekozen voor een Snapdragon 625 processor, 3 GB werkgeheugen en 32 GB opslagruimte in een 5,5 inch-telefoon, met een full hd-scherm. Er is plaats voor twee sim-kaarten, of een micro-sd-kaartje. Een forse 3140 mAh-accu maakt er deel van uit, als ook een vingerafdrukscanner.

Dubbele camera

Opvallend voor de prijs is met name de integratie van twee 13 megapixel camera's aan de achterzijde, die samen betere foto's en speelse effecten mogelijk maken. Dubbele camera's zien we telkens vaker in smartphones, maar zijn vaak nog weggelegd voor duurdere modellen.

ZTE verkoopt de Blade V8 Pro voor 229,98 dollar. Of de telefoon ook naar Nederland komt en voor welke prijs, is momenteel nog niet bekend.