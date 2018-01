Dit zijn de opmerkelijkste producten van CES 2018

De Consumer Electronics Show in Las Vegas is in volle gang en we houden je iedere dag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes vanaf de beursvloer. Dit zijn de leukste, gekste en beste gadgets die we tot nu toe tegenkwamen.

Eén ding dat ons is opgevallen deze CES is dat alles groter moet. Toegegeven: we zitten natuurlijk ook in Las Vegas, waar 'bigger is better', maar op de beursvloer en bij de diverse stands zien we dat bedrijven ook voor consumenten inzetten op grote producten. Zo demonstreerde Samsung een mega grote MicroLED-televisie, en heeft Acer een extra grote gamingmonitor met streamingfuncties uitgebracht.

LG demonstreerde op de stand een wel heel bijzondere tv, namelijk eentje waarvan het scherm kan worden opgerold, zodat je niet constant tegen een zwart scherm aan hoeft te kijken. Eén nadeel: het in- en uitrollen van het scherm gaat echter niet zo snel, dus even snel de televisie aanzetten om vlug nog even het nieuws te kijken, is er niet bij.



Dat overigens niet alles groot hoeft te zijn, bewees Sandisk: zij toonde de kleinste usb-stick van 1 TB. Helaas, als je geïnteresseerd bent in dit product, moet je nog even wachten: het bedrijf heeft namelijk nog niet bekend gemaakt of en wanneer deze usb-stick wordt uitgebracht.