Het beste van de CES 2019

2019-01-16T14:06:34

2019-01-16T16:33:42

Tijdens de CES 2019 zijn er tal van productaankondigingen voorbijgekomen. We hebben de mooiste tech-producten, althans hun fabrikanten, ter plaatse in het zonnetje gezet met een Tech Award Hotlist. Deze producten zijn in de prijzen gevallen.

Sony LSPX-S1 Glass Sound Speaker

In eerste instantie verwacht je niet dat dit een speaker is. Het lijkt meer een kaarsje en die functie biedt deze mobiele Bluetooth-speaker ook. In de voet zit de speaker voor de lagere tonen, het ‘glas’ zorgt voor de hogere tonen. Tijdens de demo werden we verrast door de geluidskwaliteit. Die is goed genoeg voor buiten op het terras of binnen bij een (romantisch) diner. Het geluid wordt rondom afgestraald dus de plaatsing maakt niet zoveel uit. De Glass Sound Speaker kost 600 euro en is vanaf mei 2019 verkrijgbaar.

Acer Swift 7

De Swift 7 is superdun, superlicht en heel compact voor de hoeveelheid schermruimte die je krijgt. Het 14-inch aanraakgevoelige scherm heeft volgens Acer een 92% ‘screen-to-body’-verhouding, kortom: een heel dunne rand. De andere specs van de Swift 7 zijn ook erg indrukwekkend met een 8e generatie Core i7-processor, 10 uur batterijduur en het geheugen en de SSD tot 16GB en 512GB. Opladen gaat via een van de twee USB c-poorten die Thunderbolt 3 en DisplayPort 1.2 ondersteunen. Prijzen beginnen bij 1699 dollar.

Samsung Space Monitor

De Space Monitor is speciaal bedoeld voor wie maximale bureauruimte zoekt. De ruimtebesparende voet is voorzien van een bureauklem en er zit een enkel combikabel in voor power en HDMI. Ideaal voor kantooromgevingen, je hebt geen aparte voeten meer nodig en de installatie gaat sneller. Het scherm is er in 27- en 32-inch. De ene biedt een QHD-resolutie, de ander 4K UHD. En leuk voor gamende bureauwerkers: er zit een 144Hz-paneel in.

LG Signature OLED TV R

Vorig jaar stal LG de show op de CES 2018, met een prototype van een nieuw soort televisiescherm: een oprolbaar scherm. LG’s oproltv komt er nu echt aan. Het 65-inch oledscherm wordt opgerold in een kastje, waardoor je niet altijd een groot zwart paneel in je kamer hebt staan wanneer de tv uit staat. Wanneer de televisie precies beschikbaar komt is nog niet duidelijk. Hetzelfde geldt voor de prijs, alhoewel we hier op de redactie gokken dat het tegen de 10.000 euro zal lopen.

Royole FlexPai

Royole zit groots in op gebogen en flexibele schermen. Op hun stand was van alles te zien van hoedjes en t-shirts met schermen erin verwerkt tot handtasjes met een scherm in de klep. De eye-catcher was toch wel de FlexPai, een smartphone die je kunt dubbelklappen. Het werkt best robuust en stevig maar opengevouwen blijft er wel een rimpeling in het scherm over. Dichtgeklapt is de FlexPai bij het scharnierpunt vrij dik maar de algehele staat van het product is behoorlijk ‘af’. Er is nog geen echt consumentenvariant maar je kunt al wel de developer-versie bestellen (rond 1300-1440 dollar), een manier om de noodzakelijke keuringen en certificeringen te omzeilen. Dit soort telefoons gaan we vaker zien.

ASUS Mothership GZ700

De GZ700 is een ultieme gaminglaptop met een paar verrassende handigheidjes. Eigenlijk is het een compacte gaming-uitvoering van de Microsoft Surface. Achterop het scherm zit een uitklappende standaard en het toetsenbordgedeelte is afneembaar en kan dubbelklappen. Dan houdt je een heel behoorlijk RGB-toetsenbord met ingebouwde trackpad over. Dat is mogelijk omdat in plaats van de componenten onder het toetsenbord te plaatsen, ASUS ze achter het scherm heeft verwerkt. Dat is beter voor de warme-afgifte en zo ben je tijdens het gamen vrijer met het plaatsen van je toetsenbord ten opzichte van het scherm. De specificaties zijn high-end gamingdesktopwaardig, prijzen zijn nog niet bekend maar de Mothership GZ700 moet in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen.

Invoxia GPS Tracker

Invoxia heeft haar bestaande GPS Tracker uitgerust met een anti-diefstal alarm. Normaal gesproken zou dit alleen werken als de gps-tracker zou zijn uitgerust met een gsm-functie. Maar dat is niet zo best voor de accuduur. Invoxia maakt gebruik van het Sigfox low-power netwerk en daarmee is een accuduur tot zes maanden mogelijk. De GPS Tracker kan in 1,5 uur worden opgeladen via een micro-USB-kabeltje en wordt geleverd met een driejarig abonnement. Hij kost 99 euro en is vanaf nu leverbaar.

Withings Move ECG

We wachten nog steeds op een werkende ECG-functie van de Apple Watch 4 en Withings gaat een soortgelijke functie bieden op haar, flink goedkopere, Move ECG smartwatch. Met behulp van een app en je duim- en wijsvinger kun je een hartfilmpje maken en weer terugkijken. Die kun je ook als pdf naar de dokter sturen voor verder advies. De Move ECG ziet er verder uit als een eenvoudig analoog horloge, niets spannends aan. De prijs is wel interessant: slechts 129 dollar. Hij moet nog voor de zomer op de markt komen.

Gardena Smart System

Gardena gaat haar ‘slimme’ tuinproducten van HomeKit-ondersteuning voorzien. En dat maakt deze Smart System robotmaaiers, vochtigheidssensoren, slimme stopcontacten en besproeiingscomputers een stuk makkelijker te integreren in je complete smarthome-systeem. Tot nu toe kunnen ze alleen worden bediend via de Gardena-app. De software-update die de Homekit-ondersteuning mogelijk maakt moet nog dit voorjaar komen.

Panasonic GZW2004

De GZW2004 is een tv die is voorzien van een geoptimaliseerd OLED-scherm. Het is de eerste OLED-tv die zowel HDR10+ als Dolby Vision HDR ondersteunt. Qua geluid is er ook iets bijzonders: dankzij de extra, omhoog gerichte speakers achterop biedt hij Dolby Atmos-geluid. Qua specificaties is dit lang nog niet alles maar dat maakte ons niet heel veel uit. Je moet deze tv gewoon zien én horen. Wat een prachtig beeld en qua geluid mis je alleen nog een flinke subwoofer. De prijs is nog niet bekend maar we verwachten dat deze tussen de 4000 en 5000 euro ligt voor het 65-inch-model. Er is ook een 55-inch-model beschikbaar.