Charlie bit my finger-video verdwijnt van YouTube na veiling als NFT

2021-05-24T10:44:00

2021-05-24T10:43:19

Geniet nog even van de Charlie bit my finger-video nu het nog kan, want de internethit uit 2007 verdwijnt voorgoed van YouTube. De inmiddels bijna volwassen hoofdrolspelers veilen het filmpje als digitaal kunstobject, een zogeheten NFT.

Charlie bit my finger is één van de eerste video's die ooit 'viral' ging op YouTube, en waarin de Britse broertjes Harry and Charlie Davies-Carr moeiteloos de harten van kijkers veroveren. Het filmpje werd ooit op YouTube gezet zodat de opa van de jongens het ook kon zien. Het werd echter een enorme hit en door de jaren heen is de video meer dan 883 miljoen keer bekeken.

Veel verder zal die teller helaas niet oplopen, want de video is straks nog maar eigendom van één iemand. Namelijk ene 3fmusic, die er bij een online veiling 761 duizend dollar voor over had. Hij krijgt het alleenrecht op Charlie bit my finger als zijnde een NFT, oftewel non-refundible token. Een eigenschap van NFT's is dat ze uniek zijn, en zodoende ook veel waard.

Blijven kijken

Hoewel het filmpje straks niet meer op YouTube staat, zijn er wel manieren te verzinnen om 'm te blijven bekijken. Het is vrij eenvoudig om YouTube-video's te downloaden, zodat ze nog tot in lengte van dagen op je eigen computer staan. Maar alleen de koper van de NFT kan bewijzen dat hij de originele eigenaar is en deze in de toekomst eventueel voor veel geld weer doorverkopen.