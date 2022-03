Chat-apps moeten beter met elkaar samenwerken door nieuwe regels

2022-03-28T10:29:00

2022-03-28T10:23:25

Nieuw opgestelde EU-regels moeten berichtenplatforms dwingen te openen. Hierdoor moeten diensten als WhatsApp, Signal, iMessage, Telegram en Facebook Messenger onderling berichten met elkaar kunnen uitwisselen.

De Europese regels vallen onder de zogeheten Digital Markets Act (DMA). Deze regels zijn vooral bedoeld om machtsmisbruik van techbedrijven in te perken door hun platforms als open aan te merken.

Dankzij de nieuwe spelregels worden deze bedrijven als poortwachter (zogenoemde gatekeeper) bestempeld, waarna ze anderen moeten toelaten. Denk hierbij aan nieuwe regels die machtsmisbruik in applicatiewinkels tegengaat of regels waarbij jij als gebruiker voorgeïnstalleerde apps en diensten van je eigen smartphone te verwijderen.

Onderling berichten uitwisselen

Het pakket aan spelregels wordt nog uitgewerkt. Op donderdagavond lieten de onderhandelaars vast weten er op het gebied van berichtendiensten er uit te zijn. Chat-apps zoals WhatsApp, iMessage, Telegram, Signal en Facebook Messenger moeten onderling berichten kunnen uitwisselen. Zo moet het mogelijk zijn om via iMessage iemand een bericht te sturen op WhatsApp. Maar ook andere functies, zoals het (video)bellen en het versturen van foto’s, video’s en bestanden.

Het doel van het openstellen van berichtenapps is om de gebruiker keuzevrijheid te bieden: je kunt je eigen apps kiezen om iedereen te bereiken. Zo wordt voorkomen dat je als gebruiker gedwongen wordt een gesloten platform te kiezen zoals WhatsApp.

Hoge boetes

Werken techbedrijven niet mee, dan zijn boetes niet mals. Ze kunnen oplopen tot vijf procent van de dagomzet of zelfs 10 procent om de globale jaaromzet. Ook wil de EU met oplopende boetes voorkomen dat techbedrijven ze voor lief nemen, zoals Apple momenteel doet met de boetes die de Autoriteit Consument en Markt ze oplegt. Omdat Apple weigert betaalvoorwaarden in datingapps aan te passen is deze boete inmiddels opgelopen tot 45 miljoen euro.

Techbedrijven lijken niet happig op de nieuwe wetgeving. Er zitten ook wel technische uitdagingen aan. Zo maakt iedere berichtendienst gebruik van zijn eigen beveiliging. Beveiliging zoals end-to-end encryptie vergt daarbij open protocollen goede implementatie om veiligheid te garanderen.

In een statement tegen techsite The Verge sprak Apple-woordvoerder Fred Sainz zijn zorgen hierover uit: “We blijven bezorgd dat sommige bepalingen van de DMA onnodige privacy- en beveiligingsproblemen voor onze gebruikers zullen creëren, terwijl andere ons zullen verbieden om kosten in rekening te brengen voor intellectueel eigendom waarin we veel investeren”.

Uitdagingen

Een voorspelbare reactie als je kijkt naar het succes van berichtendienst iMessage. Het gesloten berichtensysteem zorgt ervoor dat consumenten niet voor andere smartphonemerken kunnen kiezen, omdat de berichtendienst alleen beschikbaar is voor Apple-apparaten. Wanneer de ontvanger geen iMessage kan gebruiken, bijvoorbeeld omdat deze over een Android-smartphone beschikt, gaat dat ten koste van de veiligheid van zowel gebruiker als ontvanger omdat het bericht dan onversleuteld via sms wordt verzonden.

Signal is de veiligste berichtendienst, maar loopt nog wat achter qua gebruikers. Onderhandelaars in het Europees parlement zijn er nu uit hoe de regels er in grote lijnen uit moeten zien. Vervolgens moeten ze nog formeel goedgekeurd worden. Hierna wordt duidelijk hoe de berichtenapps onderling moeten samenwerken en op welke termijn dat gebeurt.