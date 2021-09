Check met deze app of jou pc geschikt is voor Windows 11

2021-09-22T10:11:00

2021-09-22T10:09:04

De PC Health Check-app van Microsoft is weer te downloaden. Hiermee is snel te controleren of jouw pc aan de systeemeisen van Windows 11 voldoet. Mocht dit niet het geval zijn, dan is het besturingssysteem straks alsnog te installeren. Met één grote 'maar'...

Het gratis tooltje werkt heel eenvoudig. Download hier de PC Health Check-app en voer daarna WindowsPCHealthCheckSetup.msi uit. Na een korte installatie start het programma op. Bij Inleiding tot Windows 11 zie je de Nu zoeken-knop. Klik daarop en je krijgt direct antwoord op de vraag of je pc klaar is om Windows 11 te ontvangen. Is het antwoord 'nee', dan zie je ook wat de reden is.

In ons geval wordt duidelijk dat onze pc niet aan de systeemvereisten van Windows 11 voldoet, omdat onze processor te oud is. Voor veel pc's is dit dé bottleneck, omdat officieel alleen 8e generatie Intelprocessoren / AMD Ryzen 2000-cpu's of nieuwer worden ondersteund. Aangezien die respectievelijk in 2017 en 2018 op de markt kwamen, vallen oudere pc's buiten de boot.

Windows 11 alsnog installeren

Microsoft benadrukt dat je in dit scenario Windows 10 gewoon kunt blijven gebruiken. De ondersteuning ervan stopt pas in 2025. Wat de PC Health Check-app je alleen niet vertelt, is dat Windows 11 alsnog gewoon te installeren is. Je krijgt de update niet automatisch aangeboden, maar installatie via een ISO-bestand is wel mogelijk. Of dit een verstandig besluit is, is een tweede.

Kies je namelijk voor deze route, dan krijgt je pc daarna geen Windows-updates meer. Ook die zou je eventueel telkens zelf kunnen installeren, maar dat vergt een hoop handmatige onderhoud. De site The Verge ontdekte een nieuwe waarschuwing bij de installatie van Windows 11 op niet-ondersteunde systemen, die er geen doekjes om windt.

Installatiemogelijkheden

Windows 11 komt op 5 oktober uit. Wil je er zo snel mogelijk mee aan de slag, dan heb je meerdere opties. Je kunt de automatisch aangeboden update afwachten als je pc wordt ondersteund, zelf de installatie uitvoeren via het Windows 11 ISO-bestand, of je koopt tegen die tijd een nieuwe computer waar Windows 11 al op geïnstalleerd is. Om wat voorbeelden te noemen.

Meer lezen over Windows 11? Alle tips, nieuwtjes en systeemeisen vind je ook op Computer!Totaal. We hebben ook de Cursusbundel: Aan de slag met Windows 11 voor je in de aanbieding.