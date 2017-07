Check of je e-mailadres is gestolen op site politie

2017-07-28T10:00:00

2017-07-28T09:14:58

Om de haverklap worden websites gehackt en inloggegevens gestolen. Daarom zou het zomaar kunnen dat je e-mailadres in handen in van criminelen, zonder dat je het weet. Nu kun je dat zelf nagaan.

Op de website van de Nederlandse politie kun je voortaan namelijk checken of je e-mailadres is aangetroffen in gestolen databases, die door de autoriteiten in beslag zijn genomen. In totaal bestaat het bestand uit meer dan 60.000 adressen. Je voert je adres in op de site en wanneer er een match is, word je op de hoogte gesteld via een mailtje. Zit je adres niet in een van de databases, dan hoor je niets.

Check ook andere sites

Mocht inderdaad blijken dat je e-mailadres terug is gevonden in het criminele circuit, dan wordt in ieder geval aangeraden om het wachtwoord van dat account te veranderen. Krijg je geen melding, dan hoeft dat niet te betekenen dat je helemaal veilig bent. De politie heeft immers lang niet ale gestolen informatie ook daadwerkelijk achterhaald. Daarom kun je ook nog steeds bij andere websites terecht, zoals Have I Been Pwned, om zo een completer beeld te krijgen. Helemaal zeker weten doe je het helaas bijna niet.