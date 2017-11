Chinese robot slaagt voor medisch examen

2017-11-20T11:21:00

2017-11-20T11:17:39

China heeft een primeur te pakken. Xiao Yi is daar de eerste robot ter wereld die geslaagd is voor een medisch theorie-examen.

Dat schrijft o.a. China Daily. Om voor het examen te slagen, is een score van minimaal 360 punten nodig. Xiao Yi haalde 456 punten, een ruime voldoende en beter dan menig menselijk arts in opleiding. De maximale score is 600 punten.

De universiteit van Tsinghua ontwikkelde de robot, die voorafgaand aan de test de nodige medische literatuur kreeg ingevoerd om kennis te vergaren. Waaronder twee miljoen medische dossiers en meer dan een miljoen bijbehorende afbeeldingen. Veel meer dan een mens ooit zou kunnen leren.

Assistent

Moeten artsen nu vrezen voor hun baan? De initiatiefnemers denken van niet. Bedoeling is dat dergelijke robots straks ter assistentie worden ingezet, om op basis van symptomen een eerste diagnose te stellen. Daarna is het nog altijd aan professionals van vlees en bloed om te onderzoeken wat er werkelijk aan de hand is. Vanaf volgend jaar maart gaan de eerste robots in de parktijk meedraaien.