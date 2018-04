Chrome 66 blokkeert automatisch startende video's

2018-04-18T15:25:00

2018-04-18T15:18:15

De nieuwste versie van Chrome zorgt ervoor dat automatisch startende video's in de kiem worden gesmoord, althans wanneer ze ook geluid maken. Daarmee komt er een einde aan een van de meest storende vormen van online reclame.

Het betreft Chrome-versie 66, die de komende dagen automatisch op je pc binnenkomt. Video's zonder geluid starten wel nog steeds. Daarnaast onthoudt de browser de sites waarbij je dit soort filmpjes juist graag ziet, zodat je ze niet telkens handmatig hoeft te starten.

Wachtwoorden exporteren

Ook nieuw is de optie om al je wachtwoorden te exporteren. Dit doe je bij Instellingen onder Wachtwoorden en formulieren. Je passwords worden dan opgeslagen in een CSV-bestand, wat standaard door iedere gebruiker op je pc te openen is. Pas er dus goed op en laat deze wachtwoorden-database niet onbewaakt op je schijf rondslingeren.

Volgende stap

Bovenstaande geldt ook voor de mobiele versies van Chrome. In een later stadium worden ook andere irritante reclames aangepakt, zoals enorme pop-ups die het halve beeld in beslag nemen. De browser kan deze advertenties straks ook blokkeren.