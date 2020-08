Chrome 85 introduceert groeperen van tabbladen

2020-08-26T10:08:00

2020-08-26T10:17:59

De meest recente versie van Chrome laat je tabbladen groeperen zodat openstaande websites overzichtelijker te bewaren zijn. Daarnaast laden websites ook tot 10 procent sneller. Zo ga je ermee aan de slag.

Om tabbladen te groeperen, heb je versie 85 van de Chrome-browser nodig. Controleer dit door rechts op de bolletjes te klikken en naar Help, Over Google Chrome te gaan. Als er nog een update klaarstaat, wordt deze nu automatisch gedownload. Na een herstart van de browser zit je op de nieuwste versie.

Het groeperen van tabbladen is mogelijk niet meteen een optie, dit activeer je dan als volgt handmatig. Typ chrome://flags/#tab-groups in de adresbalk en druk op Enter, of klik simpelweg op het linkje. Kies bij Tab Groups dan de optie Enabled, standaard staat deze namelijk op Default. Herstart weer de browser.

Tabgroepen: Wat kun je er ermee?

Nu kun je openstaande websites bij elkaar onderbrengen in groepen. Rechtermuisklik op een tabblad en kies Tabblad toevoegen aan een nieuwe groep. Door andere tabbladen daar ook op te slepen (drag-and-drop), worden ze in dezelfde groep vastgezet. Een andere manier om een tabblad aan zo'n groep toe te voegen, is door er met de rechtermuisknop op te klikken en dan naar Tabblad toevoegen aan groep te gaan. Selecteer daar de tabgroep waarin je de website wilt onderbrengen.

Tabs die bij elkaar horen, hebben dezelfde gekleurde lijn aan de onderzijde. Klik links op het zwarte bolletje om de kleur aan te passen of de groep een naam te geven. Houd de muisknop op deze naam ingedrukt om een hele groep sites in één keer te verplaatsen. Ze horen ook in te klappen door hier eenmaal op te klikken, maar die optie lijkt nog niet goed te werken.

Andere handigheidjes in dit menu: tik op Groep sluiten om in één keer alle websites binnen die groep te sluiten. Of klik op Groep verplaatsen naar een nieuw venster. De sites worden dan geopend in een heel nieuw Chrome-venster. Met Groeperen ongedaan maken koppel je alle websites weer los van elkaar.