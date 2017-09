Chrome blokkeert straks automatisch afspelende video's met audio

2017-09-15T10:41:00

2017-09-15T10:38:05

Automatisch afspelende video's zijn een doorn in het oog van veel internetgebruikers, met name wanneer ze ook geluid hebben. Google neemt maatregelen in een aankomende Chrome-versie.

Vanaf Chrome-versie 64 worden automatisch afspelende video's standaard geblokkeerd, althans als ze ook lawaai maken. Er worden wel uitzonderingen gemaakt. Wanneer Google merkt dat je vaak video's van een bepaalde site afspeelt, dan mag deze site wel 'autoplay'-video's met geluid afspelen. Ook wanneer deze video's geen geluid maken, worden ze afgespeeld.

2018

De aanpassingen aan de Chrome-browser worden in januari 2018 verwacht. Daarvoor nog komt Chrome-versie 63 uit, waarin het mogelijk is om per site handmatig aan te geven of je ervan geluid wilt horen of niet. Overigens gelden dezelfde regels straks ook voor mobiele websites.