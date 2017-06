Chrome blokkeert vanaf 2018 onwenselijke advertenties

Google maakt bekend dat zijn Chrome-browser vanaf volgend jaar advertenties gaat blokkeren die als onwenselijk worden aangeduid. Ook als die reclame van Google zelf is.

Dat maakt de zoekgigant vandaag bekend. Als standaard worden de richtlijnen van het Coalition for Better Ads gebruikt. Advertenties die niet door de beugel kunnen, zijn bijvoorbeeld video's die automatisch geluid afspelen. Maar ook reclame die meer dan 30 procent van het beeld in beslag neemt, of zelfs de hele site verhullen tot gebruikers ergens op een verstopt afsluitkruisje klikken.

Maatregelen

Een bedrijf als Google leeft van advertenties en daarom zijn adblockers voor de firma een doorn in het oog. Maar ook onafhankelijke nieuwssites die gratis verhalen aanbieden hebben er last van, omdat ze grotendeels afhankelijk zijn van advertentie-inkomsten. Google moet zo langzamerhand wel maatregelen nemen, met name omdat andere browsers inmiddels al ingebouwde adblockers aanbieden.