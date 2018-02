Chrome-browser blokkeert vervelende advertenties

2018-02-16T10:20:00

2018-02-16T10:19:14

Google leeft van advertenties. Des te opvallender is het dat Chrome vanaf heden bepaalde online reclame blokkeert. Fijn voor Chrome-gebruikers, maar er is bij Google wel degelijk sprake van enige eigenbelang.

Google is een van de initiatiefnemers achter de Coalition for Better Ads, waar onder andere ook Microsoft en Facebook deel van uitmaken. Het doel van deze groep was in eerste instantie om te onderzoeken welke advertenties als meest storend worden ervaren. Nu dat duidelijk is, kunnen er maatregelen worden getroffen.

Zodoende wordt irritante reclame voortaan standaard in Chrome geblokkeerd. Het betreft dan bijvoorbeeld video's met geluid die automatisch afspelen, of advertenties die meer dan de helft van de website in beslag nemen. Ook pop-ups die pas na een paar seconden weg te klikken zijn, vallen hieronder.

Waarschuwing

Websites die zich hieraan schuldig maken, worden eerst door Google benaderd. Men heeft dan 30 dagen de tijd om in te grijpen. Lukt dat niet, dan wordt alle reclame geblokkeerd. Chrome-gebruikers worden daarvan op de hoogte gebracht door (ironisch genoeg) een pop-up. De nieuwe regels gelden zowel op pc als mobiel.

Google hoopt hiermee dat Chrome-gebruikers minder snel geneigd zijn om een andere adblocker te gebruiken. Want die blokkeren ook reclame van Google, de zogeheten Google Ads. En laat die nu juist wel getoond blijven worden door Chrome, omdat ze aan Google's eigen standaarden voor 'betere advertenties' voldoen...