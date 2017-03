Chrome-browser voortaan energiezuiniger

2017-03-15T10:51:00

2017-03-15T10:51:40

Google heeft de manier waarop inactieve tabbladen zich gedragen in Chrome aangepast. Daardoor is de browser nu een kwart energiezuiniger dan voorheen.

Sites die in een tabblad weggestopt zijn, vragen vanaf Chrome-versie 57 minder van je processor - tenzij er in die tabs audio of video wordt afgespeeld. Dat is met name interessant voor laptopgebruikers, waar het de accuduur ten goede moet komen.

Multiprocess

De Chrome-browser vraagt relatief veel van je pc omdat voor ieder tabblad een nieuw proces wordt aangemaakt, zoals je kunt zien binnen Taakbeheer. Waar andere browsers in z'n geheel kunnen vastlopen zodra één site roet in het eten gooit, blijft Chrome daardoor stabieler.

Firefox stapt op den duur ook over op een zogeheten 'multiprocess'-aanpak, om dezelfde reden. Maar ook voor die browser geldt dat de makers goed moeten letten op het energieverbruik van een dergelijke aanpak.