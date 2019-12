Chrome waarschuwt bij hergebruik gestolen wachtwoord

2019-12-11T11:07:00

2019-12-11T10:54:43

Hergebruik van wachtwoorden maakt het voor cybercriminelen eenvoudig om op meerdere accounts tegelijk in te breken. Google wil je voor dit gevaar behoeden en de nieuwste versie van Chrome moet daarbij helpen.

De browser waarschuwt vanaf versie 79 wanneer je een account aanmaakt met inloggegevens die eerder al zijn buitgemaakt. Vaak weet je zelf niet of jouw data in verkeerde handen terecht is gekomen. Je moet maar net hebben meegekregen dat de site waarop je een account hebt, getroffen is door een hack. Op een site als Have I Been Pwned kun je dit al handmatig controleren.

Google vergelijkt de ingevoerde gegevens met accountnamen en wachtwoorden die naar voren zijn gekomen in gelekte databases. Is er een match, dan krijg je daarvan een melding zodat je op tijd een ander wachtwoord kunt kiezen. Overigens gebeurt dit op de achtergrond allemaal met versleutelde informatie. Google ziet je daadwerkelijke wachtwoord niet.

Microsoft-accounts

Dat hergebruik van inloggegevens op grote schaal voorkomt, stipte Microsoft eerder deze week ook al aan. 44 miljoen log-ins van Microsoft-accounts kwamen overeen met de informatie uit hacks op andere sites. Bij wie dat het geval was, drong het bedrijf een wachtwoord-reset op. Tip: gebruik in het vervolg een goede wachtwoordmanager.