Cloudflare lanceert privacyvriendelijke DNS-dienst

2018-04-02T09:53:00

2018-04-02T14:54:49

Online privacy is door het recente schandaal bij Facebook meer dan ooit een hot topic, en het bedrijf Cloudflare springt daar op in door een privacyvriendelijke DNS-dienst te introduceren. Gebruik daarvan is helemaal gratis.

Het DNS wordt ook wel 'het telefoonboek van het internet' genoemd. Dit Domain Name System zorgt er namelijk voor dat de url die je invoert wordt gematcht met het ip-adres van de website die je bezoekt. Net zoals in een regulier telefoonboek naam en nummer zijn gekoppeld. Deze onderliggende techniek is dus een cruciaal onderdeel van de werking van het internet.

Voordelen van alternatief DNS

Normaliter gebruik je de standaard DNS-instellingen van je provider. Het nadeel daarvan is alleen dat deze provider dus ook precies kan zien welke websites je bezoekt. Door een andere DNS in te stellen, wordt dat al een stuk lastiger. Een bekend alternatief DNS is degene van Google. Maar dat bedrijf weet al genoeg van je, nietwaar?

Een ander voordeel is snelheidswinst. Volgens Cloudflare laden websites veel sneller via het eigen DNS dan via de DNS van de gemiddelde provider - respectievelijk binnen 15 milliseconden en 68 milliseconden. Wil je het eens proberen via deze weg, volg dan deze stappen (op Windows 10):

DNS veranderen

Ga naar Instellingen, Netwerk en internet en klik daar op Adapteropties wijzigen. Klik dan met de rechtermuisknop op je huidige internetverbinding en kies Eigenschappen. Klik in dit lijstje op Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4) en vervolgens rechtsonder op Eigenschappen. Kies De volgende DNS-serveradressen gebruiken en stel daar het volgende in:

Voorkeurs-DNS-server: 1.1.1.1

Alternatieve DNS-server: 1.0.0.1

Volg dezelfde stappen voor Internet Protocol versie 6 (TCP/IPv6), maar voer daar de volgende getallen in:

Voorkeurs-DNS-server: 2606:4700:4700::1111

Alternatieve DNS-server: 2606:4700:4700::1001.

Klik een paar keer op OK en herstart je browser. Mocht je tegen problemen aanlopen, dan kun je altijd weer de automatische IP-instellingen aanvinken.

Op de site van Cloudflare vind je ook instructies voor macOS, Linux, Android en iOS.

Toevertrouwen

Het is natuurlijk de vraag of je Cloudflare meer met je surfgedrag vertrouwt dan je internetprovider. Het bedrijf geeft aan logbestanden sowieso niet langer dan 24 uur te bewaren. Daarnaast werkt men met andere partijen - waaronder Mozilla - samen aan een nieuwe techniek met de naam DNS-over-HTTPS. Dit verkeer wordt mettertijd versleuteld, voorlopig is het nog niet zo ver.