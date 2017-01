Comeback voor Sega Mega Drive

2017-01-17T10:00:00

2017-01-17T09:32:01

Dit zien we niet vaak, een apparaat dat al twintig jaar uit de handel is maar nu ineens een comeback maakt. Toch is het waar, de Mega Drive van Sega is opnieuw uitgebracht.

Hetzelfde Braziliaanse bedrijf dat de spelcomputers in de jaren '90 produceerde, is daar opnieuw verantwoordelijk voor. Nieuw is de mogelijkheid om spellen in te laden middels een geheugenkaartje.

Originele games

De originele games passen er ook in, naast de 22 titels die standaard op de console ge√Įnstalleerd staan. Het gebrek aan een hdmi-aansluiting is anno 2016 wat een domper. Net zoals vroeger gaat dit aan de hand van ouderwetse va-kabels.

Bestellen kan daarnaast alleen vanuit een Braziliaanse webshop.