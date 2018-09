Compacte home cinema soundbar winnen? Doe mee met ons testpanel!

2018-09-21T14:02:39

2018-09-21T14:35:30

Een goede film, check! Prachtig beeld dankzij een mooie televisie, check! Je lijkt het helemaal voor elkaar te hebben, maar hoe goed is de kwaliteit van het geluid eigenlijk? Voor wie geen plaats heeft voor een enorme soundbar kan de compacte Polk MagniFi Mini uitkomst bieden. Ondanks het kleine formaat moet deze in staat zijn om de juiste geluidskwaliteit te bieden voor een optimale filmbeleving. Wil je ervaren wat de MagniFi Mini voor jou kan betekenen? Meld je dan nu aan voor het testpanel!

Surround sound

De MagniFi Mini levert de grote, ruimtevullende home cinema-ervaring die je mag verwachten van een grote soundbar, maar dan in een ultracompact design. Het systeem is compatibel met de meeste tv's, is eenvoudig te installeren en beschikt over de Voice Adjust- en surround sound-technologieën van Polk. Dit verzekert de gebruiker van een kristalheldere dialoog. De meegeleverde draadloze subwoofer zorgt bovendien voor een diepe bas die je kunt voelen.

Je favoriete muziek streamen

Stream je favoriete muziek vanaf je smartphone, tablet of een ander compatible apparaat. De MagniFi Mini bevat naast WiFi ook Bluetooth en Google Cast.

De Polk MagniFi Mini werkt met alle tv's, cablebox of satelliet-IR-afstandsbediening. Je heb maar één afstandsbediening nodig. De installatie van de MagniFi Mini is al net zo eenvoudig. Met de meegeleverde HDMI- en optische kabels kun je direct in de soundbar aansluiten vanuit de tv-power-up. Binnen enkele minuten kun je aan de slag.

Overigens beschikt de MagniFi Mini ook nog over een aantal leuke en handige functies:

Polk Voice Adjust-technologie

Pas de stemniveaus in de soundbar naar wens aan om kraakheldere dialogen te krijgen en geen enkel woord van je favoriete film, televisieshow of sportprogramma te missen.

Film-, muziek- en sportmodus

Dankzij handige voorinstellingen voor films, muziek en sport (ook handig voor nieuws en talkshows) kun je de soundbar en subwoofer optimaliseren voor de zuiverste dialoog, fantastische surround sound en diepe bas voor de beste home cinema-ervaring.



Nachtmodus

Je hoeft je gezin of buren niet te storen. Met de Nachtmodus zorgt één knop voor een lagere bas en een hogere Voice Adjust. Hiermee krijg je duidelijke dialogen zonder het hoofdvolume harder te hoeven zetten.